Laver Cup 2024, Europa-Resto del Mondo 4-4: regna l’equilibrio dopo i successi di Tiafoe ed Alcaraz

E’ di 4-4 il punteggio a metà della seconda giornata di sfide, nella quale ogni vittoria vale due punti, tra Europa e Resto del Mondo alla Laver Cup 2024 di tennis, in corso a Berlino, in Germania: dopo il 2-2 di ieri, la situazione resta in parità grazie ad i successi odierni dello statunitense Frances Tiafoe da una parte e dello spagnolo Carlos Alcaraz dall’altra.

Nel primo singolare di giornata lo statunitense Frances Tiafoe rimonta e batte al match tiebreak il russo Daniil Medvedev, sconfitto in un’ora e 35 minuti con lo score di 3-6 6-4 [10-5], regalando il momentaneo vantaggio per 4-2 al Resto del Mondo. Nel primo set Medvedev annulla un break point nel quinto game, poi nel sesto strappa la battuta all’avversario. Tiafoe serve per restare nel set nel nono gioco, ma perde ancora il servizio ed il russo chiude sul 6-3. Nella seconda partita, però, lo statunitense opera il break in avvio, non sfrutta un altro break point nel quinto gioco, ma non concede occasioni di rientro al russo, andando a vincere sul 6-4. Nel match tiebreak l’equilibrio dura fino al 4-4, poi Tiafoe allunga sul 7-4 e dal 7-5 chiude i conti sul 10-5.

Nel secondo singolare odierno lo spagnolo Carlos Alcaraz regola con un duplice 6-4 lo statunitense Ben Shelton, maturato in un’ora e 43 minuti, e riporta il punteggio in parità sul 4-4. Nel primo parziale fioccano le palle break: Shelton ne salva due nel quinto game, mentre Alcaraz ne cancella tre nel gioco successivo. Nel settimo game lo spagnolo centra l’allungo alla sesta occasione, ma nell’ottavo game deve annullare la palla per il controbreak. Alcaraz non sfrutta due set point in risposta nel nono gioco, ma nel decimo tiene il servizio a zero e vince per 6-4. Nella seconda frazione lo spagnolo ottiene il break nel game d’apertura, poi nel gioco seguente deve cancellare la palla per l’immediato controbreak. L’iberico si salva e dal 2-0 perde appena due punti nei successivi quattro turni al servizio, replicando il 6-4.