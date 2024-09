Laver Cup 2024, Europa e Resto del Mondo sul 2-2 al termine della prima giornata

Si chiude sul 2-2 la prima giornata di sfide, nella quale ogni vittoria valeva un punto, tra Europa e Resto del Mondo alla Laver Cup 2024 di tennis, in corso a Berlino, in Germania: dopo l’1-1 maturato al termine dei due singolari della prima sessione, nella seconda al successo del bulgaro Grigor Dimitrov rimediano in doppio gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton.

Nel terzo singolare di giornata il bulgaro Grigor Dimitrov regola il cileno Alejandro Tabilo per 7-6 (4) 7-6 (2) in due ore e 17 minuti e regala il punto del 2-1 all’Europa. Nel primo set Dimitrov annulla due break point non consecutivi nel quarto gioco, poi senza ulteriori sussulti si va al tiebreak. Scambio di minibreak tra terzo e quarto punto, poi l’allungo decisivo arriva sul 4-4, quando il bulgaro vince tre punti di fila, il primo dei quali in risposta, e va a chiudere sul 7-4 in un’ora. Nella seconda partita Dimitrov manca tre break point nel secondo game e viene punito: Tabilo dallo 0-1 vola sul 5-1, centrando due break consecutivi, ma poi il bulgaro si inventa una rimonta incredibile. Dimitrov annulla i primi due set point nell’ottavo gioco, portandosi sul 3-5 ai vantaggi, ed un terzo nel decimo, agganciando l’avversario, ancora ai vantaggi, sul 5-5. Si va al tiebreak e Dimitrov concretizza l’incredibile rimonta, portandosi dall’1-1 sul 5-1, guadagnandosi 4 match point sul 6-2 e chiudendo i conti alla prima occasione sul 7-2 in 77 minuti. Dimitrov porta a casa l’incontro mettendo a segno più vincenti, 43 contro 26, e contenendo il numero dei gratuiti, 20 contro 24.

Nel doppio in conclusione di giornata gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton piegano lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il padrone di casa tedesco Alexander Zverev con lo score di 7-6 (5) 6-4 in un’ora e 37 minuti di gioco e consegnano il punto del 2-2 al Resto del Mondo. Nella prima frazione la coppia europea cede la battuta a 15 nel quarto gioco, ritrovandosi poi sotto 1-4. Gli statunitensi vanno a servire per il set sul 5-3, ma subiscono il controbreak a 30. Senza ulteriori punti vinti in risposta si arriva al tiebreak, ed anche in questo caso a decidere la contesa è un unico punto vinto in risposta, quello che nel terzo scambio viene vinto dal duo statunitense, che poi allunga fino al 4-1, si procura tre set point sul 6-3 ed alla terza occasione chiude sul 7-5 in 50′. Nel secondo parziale gli statunitensi annullano quattro break point nel quarto game, centrando il 2-2 alla prima opportunità dopo 12 punti giocati. La coppia europea, invece, si scioglie nel momento più importante della sfida: Alcaraz e Zverev nel nono gioco si portano sul 30-0, ma si fanno trascinare ai vantaggi ed al primo break point cedono la battuta. Shelton e Tiafoe vanno sul 5-4 e nel decimo game risalgono dal 15-30 prima di chiudere sul 6-4 in 47′. La coppia statunitense è più cinica nei momenti chiave, sfruttando entrambe le palle break avute a disposizione e cancellandone 4 delle 5 concesse agli avversari.