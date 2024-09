Laver Cup 2024: Cerundolo batte Ruud, risponde Tsitsipas su Kokkinakis

Primi due incontri dell’edizione 2024 di Laver Cup alla Uber Arena di Berlino e il punteggio tra Team Europe e Team World è di 1-1. A pesare, infatti, sono le vittorie di Francisco Cerundolo nel primo match e di Stefanos Tsitsipas nel secondo. Ma andiamo con ordine.

Francisco Cerundolo (ARG) b. Casper Ruud (NOR) 6-4 6-4

Abbastanza sorprendente il successo di Cerundolo, che porta in vantaggio il Team World, anche perché Casper Ruud non è proprio uno sprovveduto indoor. Il primo ad avere delle chance è proprio il norvegese, con tre palle break nel primo set, ma l’ultima parola ce l’ha l’argentino, con il servizio strappato a 30 nel settimo game. Il buon momento di Cerundolo continua nel secondo parziale: un break subito, un altro sul 4-2, ma all’atto di servire per il match frena e concede un parziale recupero a Ruud. Il norvegese, però, non completa l’opera e dunque si chiude in poco meno di un’ora e 40 minuti.

Stefanos Tsitsipas (GRE) b. Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-1 6-4

Differenza di valori piuttosto elevata, quella che intercorre oggi tra il greco e Thanasi Kokkinakis. Tsitsipas di fatto non fa sconti nel parziale d’apertura, che lo vede portare a casa subito due break e chiudere la questione senza troppi complimenti. In verità, l’unica difficoltà ce l’ha ad inizio secondo set: una volta strappato il servizio per l’1-0 deve salvare due palle del controbreak a favore dell’australiano, ma di lì in avanti non c’è più nessun brivido per l’ellenico.

A partire dalle 19:00 la sessione serale, che vedrà affrontarsi in primis Grigor Dimitrov ed Alejandro Tabilo. Dopo il bulgaro ed il cileno, ci sarà un doppio di particolare spicco, perché vedrà coinvolti da una parte Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev, dall’altra Taylor Fritz e Ben Shelton.