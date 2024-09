Judo, assegnati gli ultimi quattro titoli individuali ai Mondiali Cadetti di Lima

A Lima si è svolta la quarta giornata dei Campionati Mondiali Cadetti 2024 di judo, in cui sono stati assegnati gli ultimi quattro titoli individuali in palio nella rassegna iridata giovanile. Sui tatami della capitale peruviana non erano presenti atleti italiani nelle categorie più pesanti (-90 e +90 kg maschile, -70 e +70 kg femminile), mentre domani andrà in scena il Team Event senza la squadra azzurra.

Per quanto riguarda i Mondiali individuali, il Bel Paese chiude al 15° posto del medagliere con un bottino di 2 bronzi (Aurora Ferro nei -40 kg e Thomas Sassi nei -55 kg) oltre a due quinti e due settimi posti. Tornando al Final Block del day-4, sono saliti sul gradino più alto del podio quattro judoka provenienti da quattro Paesi diversi.

In trionfo la francese Lucie Rullier nei -70 kg (ippon in finale alla croata Nika Slacek), la polacca Zuzanna Banaszewska nei +70 kg (waza-ari sulla francese Leonie Minkada-Caquineau), il kazako Sanzhar Yerulanuly nei -90 kg (ippon contro l’ucraino Dmytro Lebid) ed il russo Rustem Kadzaev (hansoku make con l’estone Marek-Adrian Masak).