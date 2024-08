Judo, Italia di bronzo con Aurora Ferro e Thomas Sassi nella prima giornata dei Mondiali Cadetti

Italia subito protagonista a Lima, in Perù, nella giornata inaugurale dei Campionati Mondiali Cadetti 2024 di judo. La delegazione azzurra ha archiviato due medaglie di bronzo con Aurora Ferro nei -40 kg e Thomas Sassi nei -55 kg, migliorando così in un colpo solo il bottino (un solo podio) conquistato lo scorso giugno in occasione degli Europei di categoria a Sofia.

Ferro, al primo anno da cadetta, ha bissato il terzo posto della rassegna continentale mettendosi al collo un prezioso bronzo iridato U18 grazie alle vittorie sulle kazake Sevinch Abdukadyrova (primo turno), Zlata Shvaigert (finalina) e sulla compagna di squadra Rachele Ciavurro (per waza-ari ai quarti), mentre in semifinale ha dovuto cedere il passo per somma di sanzioni alla spagnola Aiora Martin Carriches (poi oro).

Buon quinto posto sempre nei -40 kg per Ciavurro, che dopo aver perso il derby si è rialzata nei recuperi imponendosi su Zarina Tsakulova per poi arrendersi nello spareggio per il bronzo alla polacca Sandra Walendzik. Ottimo percorso fino al terzo gradino del podio nei -55 kg per Sassi, che ha superato nel suo cammino verso la semifinale l’indiano Prince, il russo Naguchev (IJF), il kazako Batyrgali, cedendo poi al mongolo Batbileg e battendo l’altro russo Abdulaev per ippon nella finalina.

Eliminati agli ottavi di finale ed esclusi dai ripescaggi per il bronzo entrambi gli azzurrini impegnati nella categoria -50 kg, con Andrea Ruggieri sconfitto nel match d’esordio dal kazako Rassulkhan Gabit (ippon in 45 secondi) e Thomas Ghidoni fermato dall’azero Mahammadali Husiyev (doppio waza-ari) dopo aver regolato il belga Sverre De Witte.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata dei Mondiali Cadetti 2024 di judo.

-40 kg F

1 Martin Carriches (Esp)

2 Aurel (Fra)

3 Walendzik (Pol) e Ferro (Ita)

-44 kg F

1 Tomankova (Svk)

2 Yamasaki (Bra)

3 Garcia Sanchez (Esp) e Puente Lopez (Esp)

-50 kg M

1 Toptygin (IJF)

2 Pereira (Bra)

3 Byambasuren (Mgl) e Husiyev (Aze)

-55 kg M

1 Mamishov (Aze)

2 Batbileg (Mgl)

3 Heydarov (Ukr) e Sassi (Ita)