Judo, il Giappone vince la prova a squadre e si impone nel medagliere dei Mondiali Cadetti

Nella notte italiana si è consumato l’ultimo atto dei Campionati Mondiali Cadetti 2024 di judo, il Team Event. Una prova a squadre purtroppo snobbata da alcuni Paesi e che ha visto la partecipazione di sole 6 formazioni in lizza per i 4 posti a disposizione sul podio. Assente l’Italia, che archivia la rassegna iridata Under 18 di Lima con un bilancio conclusivo di due bronzi, due quinti e due settimi posti nelle categorie individuali.

Anche in questo contesto giovanile, sono state le due superpotenze globali Francia e Giappone a disputare la finale per la medaglia d’oro nel Team Event. Nella capitale peruviana si è imposta la selezione nipponica (consolidando così il primato nel medagliere generale della manifestazione con 3 titoli complessivi), sconfiggendo la compagine transalpina per 4-2.

Decisivi i punti ottenuti da Fuku Yamamoto (argento individuale nei -60 kg), Honoka Kimura (campionessa del mondo U18 nei -63 kg), Yura Yokoo (-81 kg) e Aika Inoue (-48 kg). Terzo gradino del podio condiviso da Brasile e Mongolia, che hanno avuto la meglio rispettivamente su Perù e Kazakistan negli spareggi per il bronzo.