Judo, poche soddisfazioni per l’Italia nella seconda giornata dei Mondiali 2024 Cadetti a Lima

Andata in archivio la seconda giornata dei Mondiali 2024 Cadetti di judo a Lima (Perù). Un day-2 in cui erano attesi quattro azzurrini al via: nei -48 kg Rachele Moruzzi, nei -52 kg Alice Bersellini, nei -60 kg e Thomas Palillo e Raffaele Sodano. Nessun rappresentante tricolore presente nei -66 kg.

Poche soddisfazioni in casa nostrana, visto che la migliore è stata Bersellini, giunta settima. Alice ha iniziato bene il proprio percorso, prevalendo contro la mongola Boldbaatar con un ippon e battendo in maniera del tutto imprevista la principale candidata al successo, la francese Carillon (ippon). Lo stop, purtroppo è arrivato contro la russa Kozlova nei quarti di finale. Nei ripescaggi è stato fatale l’incrocio con l’ungherese Juttner.

Moruzzi si è arresa alla russa Sofia Zakharova (waza-ari e waza-aari-awasete-ippon) al primo turno. Sempre al primo round Sodano è stato battuto dopo appena 16″ dal georgiano Luka Datashvili (Te-waza / Sumi-otoshi), mentre Palillo ha superato il primo ostacolo rappresentato dal canadese Aden Kim (ippon), ma poi è stato fermato dal serbo Veljiko Varnicic (ippon).

Cinque gli azzurrini attesi alla prova nella terza giornata in Perù, che vedrà sui tatami le categorie -57 kg, -63 kg donne; -73 kg, -81 kg uomini. A rappresentare il Bel Paese saranno Giulia Sorelli e Martina Capezzuto nei 57 kg, Maila Pagliaro e Laura Covre nei 63 kg, Leonardo Copat negli 81 kg.