Jannik Sinner fa il botto in tv: record di ascolti su Supertennis, numeri fantastici anche su Sky

Jannik Sinner fa il boom anche in televisione tra gli appassionati oltre che in campo: il numero 1 del mondo ha raggiunto la seconda finale Slam della stagione e della carriera allo US Open e domani affronterà alle 20.00 Taylor Fritz per provarsi a prendere il secondo Major.

Il match di semifinale di ieri sera contro Jack Draper è stato conquistato dall’azzurro in tre set e ha ricevuto riscontri eccezionali in tv, considerata anche la concorrenza della partita della Nazionale di calcio in Nations League contro la Francia.

L’incontro tra l’azzurro e il britannico ha infatti coinvolto su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) 744.010 spettatori medi. Quasi due milioni (1.981.918) i contatti unici nel corso della sfida vinta da Sinner, primo italiano di sempre in finale allo US Open nel singolare maschile. Si tratta del match più visto della storia del canale federale Supertennis dalla sua nascita nel dicembre 2008.

Non solo Supertennis, perché la semifinale degli US Open ha ricevuto grandissimi riscontri in termini di audience anche su Sky. La prima semifinale ha raccolto 817.000 spettatori su Sky Sport: complessivamente il match è stato seguito da 1.561.010 spettatori totali. E chissà a che numeri si potrà arrivare con la finale di domani alle ore 20.00 senza la concorrenza della Nazionale che ieri sera ha raccolto il 31.1% di share.