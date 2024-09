Italia-Brasile oggi, Coppa Davis 2024: orari singolari e doppio, tv, programma, streaming

Dopo la vittoria del Belgio sui Paesi Bassi, oggi, mercoledì 11 settembre, ci sarà l’esordio dell’Italia nella prima fase a gironi della Coppa Davis 2024 di tennis: a Bologna gli azzurri, da campioni in carica, stanno ospitando il Gruppo A, ed oggi alle ore 15.00 affronteranno il Brasile. Va ricordato che le prime due classificate si qualificheranno ai quarti del tabellone ad eliminazione diretta di Malaga.

Il capitano azzurro, Filippo Volandri, sceglierà la formazione da schierare tra Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, con gli ultimi due che dovrebbero comporre il doppio, mentre il Brasile di Jaime Oncins può contare su Thiago Monteiro, Felipe Meligeni Alves, Joao Fonseca, Rafael Matos e Marcelo Melo.

Alle ore 15.00 nel primo singolare si affronteranno i numeri 2, a seguire si sfideranno i numeri 1, ed infine si giocherà il doppio: i giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match. Il tie di Coppa Davis tra Italia e Brasile sarà fruibile in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre sarà disponibile in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale verrà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2024

Bologna (Italia) – Gruppo A

Mercoledì 11 settembre

Ore 15.00 Italia – Brasile – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

FORMAT – I giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match

Ore 15.00

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire

Doppio

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Flavio Cobolli

Matteo Arnaldi

Matteo Berrettini

Andrea Vavassori

Simone Bolelli

Capitano

Filippo Volandri

I CONVOCATI DEL BRASILE

Thiago Monteiro

Joao Fonseca

Felipe Meligeni Alves

Rafael Matos

Marcelo Melo

Capitano

Jaime Oncins

PROGRAMMA FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.