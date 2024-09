Golf: USA dominanti sull’Europa nella prima giornata di Solheim Cup 2024

Dominio totale del team USA nella prima giornata di Solheim Cup 2024. La sfida tra Europa e Stati Uniti al femminile, in quel del Robert Trent Jones Golf Club di Gainesville, in Virginia, si chiude con un sonoro 6-2 da parte della squadra a stelle e strisce nei confronti di quella europea, subito chiamata agli straordinari domani se vorrà avere un minimo di speranza di ribaltare la situazione alla domenica.

Per l’Europa i foursome (due coppie giocano la stessa palla) si chiudono con una situazione quantomeno particolare nel suo essere sfavorevole. Tutti i confronti vinti dagli USA, infatti, si chiudono sul 3&2 a favore delle americane, mentre in casa europea c’è il 2 up di Emily Kristine Pedersen e Maja Stark su Ally Ewing e Jennifer Kupcho.

I tre successi americani, per inciso, sono di Nelly Korda e Allisen Corpuz su Esther Henseleit e Charley Hull, di Rose Zhang e Lauren Coughlin su Céline Boutier e Albane Valenzuela, di Lilia Vu e Sarah Schnelzel su Linn Grant e Carlota Ciganda.

Per quanto riguarda invece i fourball, la situazione è se possibile ancor più esaltante per le padrone di casa tra un riaccoppiamento e l’altro. Korda, con Megan Khang, rifila un pesante 6&4 a Georgia Hall e Leona Maguire, Andrea Lee e Zhang non sono da meno con il 5&4 su Grant e Hull. A completare l’opera il 3&2 di Coughlin e Schmelzel su Pedersen e Stark. L’unico punto europeo arriva dal 6&5 di Anna Nordqvist e Madelene Sagstrom su Alison Lee e Lexi Thompson, con quest’ultima al capitolo conclusivo in Solheim nella propria carriera.