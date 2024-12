Golf: Patty Tavatanakit e Jake Knapp vincono il Grant Thornton Invitational 2024

L’ultimo evento facente parte del calendario del PGA Tour nel 2024 va a concludersi al Tiburon Golf Club di Naples, in Florida. A conquistare il successo nel Grant Thornton Invitational, torneo a coppie miste che è una sostanziale rarità, se non unicità, a questi livelli, sono Patty Tavatanakit e Jake Knapp, in un duo a tinte thailandesi e americane. Per i due score totale di -27 dopo aver girato in -7 nella terza giornata, disputata secondo un particolare modello di fourball: ognuno gioca la prima palla, poi ci si scambia detta palla a ogni colpo.

Seconda posizione ancora in quota parzialmente thailandese, con Jeeno Thitikul e il sudcoreano Tom Kim che chiudono a -26 senza completare il recupero. Recupero che, va pur detto, quasi riesce un po’ a tante coppie, tant’è che il risultato è in bilico fin quasi all’ultimo assolo del duo leader. Terzi in quota USA, a -25, Jennifer Kupcho e Akhsay Bhatia.

I due precedono di un colpo la coppia canadese Brooke Henderson/Corey Conners, mentre c’è uno spazio largo (da -24 a -21) fino alla quinta posizione occupata dai francesi Céline Boutier e Matthieu Pavon. Sesti, in quota oceanica, la neozalendese Lydia Ko e l’australiano Jason Day a -20.

A completare la top ten due accoppiate USA in settima posizione, quelle formate rispettivamente da Lauren Coughlin e Cameron Young e da Andrea Lee e Max Greyserman; -19 in entrambi i casi. -18, invece, per Megan Khang e Matt Kuchar e l’accoppiata con la svedese Maja Stark e JT Poston, a stelle e strisce. Per loro nono posto.