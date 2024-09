Golf, Matteo Manassero balza al comando dell’Irish Open al termine di un super secondo round. Bene anche Celli

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nello storico appuntamento in corso nell’arco di questo weekend. Siamo arrivati infatti al termine del secondo round dell’Irish Open (montepremi 6 milioni di dollari), kermesse nata nel 1927 che si avvicina dunque a festeggiare il centenario. Seconda tornata che parla italiano grazie ad una superba giornata di Matteo Manassero.

Il veneto piazza la zampata da -5 balzando al comando dopo aver recuperato ben 19 posizioni. Manassero si è espresso perfettamente nell’affrontare le buche par 5, trovando l’eagle alla 1 ed alla 12. Per l’azzurro altri 5 birdie e soltanto due bogey che macchiano parzialmente il suo straordinario venerdì. Il golfista veronese guida la leaderboard con lo score complessivo di -6 (136 colpi) e vanta una lunghezza di margine sugli inglesi Laurie Canter e Todd Clemens. -4 e quarta posizione per lo scozzese Ewen Ferguson, per l’iberico Alejandro Del Rey e per il nordirlandese Rory McIlroy.

Sul percorso par 71 del Royal County Down di Newcastle (Irlanda del Nord) chiudono la top ten in settima posizione con il punteggio di -3 il sudafricano Erik van Rooyen, lo svedese Jens Dantorp, l’inglese Daniel Brown, gli scozzesi Connor Syme e Calum Hill, ed infine il danese Rasmus Hojgaard. Tiene botta Filippo Celli, che nonostante una giornata non fruttuosa che porta al +1 di frazione, chiude metà gara al 13° posto con lo score di -2. -2 dove tra gli altri staziona anche Shubhankar Sharma. L’indiano è il migliore di quest’oggi a margine di uno straordinario -6 che gli consente di scalare addirittura 108 posizioni.

Superano il taglio anche Andrea Pavan e Renato Paratore, rispettivamente 47° con +1 e 61° con +2. Nulla da fare invece per Francesco Laporta, Lorenzo Scalise ed Edoardo Molinari. Domani spazio al terzo round che partirà con Matteo Manassero al comando ed un Filippo Celli pronto a rientrare in top ten ed approfittare di giornate no degli avversari.