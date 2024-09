Golf: Matteo Manassero, ritorno nella top 100 mondiale. E McIlroy lo elogia: “La sua è una storia da raccontare”

Matteo Manassero è tornato tra i primi 100 del ranking mondiale, il celebre OWGR. Dopo il quarto posto al BMW PGA Championship di Wentworth è ufficiale il suo rientro nel gotha del golf globale, con una posizione che è oggi la numero 86. Non più solo numero 1 d’Italia, ma anche uomo che va di corsa a riprendersi le vette che aveva toccato quando il suo nome era sulla bocca di tutti.

Tutto prima del calo, poi della sostanziale sparizione dall’alto livello. Chi riassume meglio di tutti la sua parabola è un uomo che lo conosce bene per aver vissuto quegli anni in cui Manassero era la luce più nuova e brillante del golf del futuro. Il nome garantisce, ed è quello di Rory McIlroy: “La sua è una storia da raccontare. Essere così giovane e allo stesso tempo così fenomeno, poi perdere la bussola e finire sull’Alps Tour, quindi con forza e carattere tornare tra i grandi. E’ un ragazzo equilibrato e sono rimasto impressionato dal suo gioco“.

Oltre a quelle del nordirlandese, l’ANSA ha raccolto le dichiarazioni anche dei due uomini Major della storia recente d’Irlanda. Così Padraig Harrington: “E’ incredibile quello che ha fatto, la sua storia è da prendere ad esempio“. E poi ancora Shane Lowry: “Tante persone dovrebbero imparare da lui. Non ha mai mollato, neanche quando le cose andavano malissimo“.

Non c’è però solo questo aspetto nella nuova corsa di Manassero, tornato quest’anno a calcare i percorsi del DP World Tour dopo una risalita durata tre anni. Il veneto, infatti, è quinto nella classifica della Race to Dubai, nonché terzo tra i 10 che hanno diritto a prendere la carta per giocare sul PGA Tour nel 2025 (dove il decimo è attualmente Guido Migliozzi, braccato dal francese Frederic Lacroix).

L’ultima settimana di Manassero da top 100 era stata quella dal 19 al 25 ottobre 2014, dopodiché la discesa era iniziata. Una discesa che lo ha portato fino a trovarsi alla posizione numero 1802, il 13 settembre 2020, dove era difficile immaginare uno come lui. Che, infatti, ha deciso di ripartire dall’Alps Tour. Senza paura, con tanta voglia, si è ripreso con pazienza tutto quello che era possibile, ha messo insieme un grande 2023 sul Challenge Tour e ora ha rapidamente ritrovato il feeling della competizione con i grandi nomi. Era dal 30 gennaio 2022 che un italiano non girava dalle parti della top 100: allora c’era ancora Migliozzi.

Ora, per Matteo, il prossimo impegno sarà l’Open di Spagna (con Rahm, Lowry, Perez, Hatton e Fleetwood tra gli altri). Si andrà in scena al Club Campo de la Villa di Madrid, che fu vinto tre volte da Seve Ballesteros (1981, 1985 e 1995) e una, in chiave Italia, da Francesco Molinari, nel 2012.