Golf: Billy Horschel beffa McIlroy e Horschel al BMW PGA Championship 2024. Matteo Manassero quarto

Billy Horschel, dopo tre anni, torna a vincere il BMW PGA Championship. Prestazione da ricordare per l’americano nel weekend, prima con i due birdie alla 17 e alla 18 a forzare il playoff a tre, poi con l’eagle proprio alla 18 alla seconda buca di spareggio con cui beffa sia Rory McIlroy, che l’eagle l’aveva messo a segno alla 17 per sognare un nuovo colpo a Wentworth dopo 10 anni, che il sudafricano Thriston Lawrence. Per loro secondo e terzo posto con lo stesso -20 di Horschel.

Per Matteo Manassero arriva un quarto posto che, considerando le premesse, sta anche stretto visto che aveva tre colpi di vantaggio entrando nella domenica finale. Che, però, non gli è amica: sono soprattutto i due bogey in fila alla 9 e alla 10 a risultare fatali all’italiano, che però rafforza fortemente la propria candidatura ad avere un posto sul PGA Tour nel 2025. Quarti con lui (a -17) gli inglesi Matthew Baldwin e Aaron Rai.

Tanta Francia e varie ottime performance di giornata nel terzetto dei settimi a -16, composto dai francesi Antoine Rozner e Ugo Coussaud e dal danese Niklas Norgaard (-7 e -8 per gli ultimi due). Per Rozner la conferma di un alto livello, Norgaard mantiene un bel momento di forma e Coussaud trova un brillante jolly.

A completare la top ten, molto distanziati e a -13, ci sono l’inglese Marcus Armitage e l’altro nordirlandese Tom McKibbin, che tira fuori un ulteriore tocco di gioia rispetto a quanto già messo insieme da McIlroy.