Golf, Matt Wallace irrompe al comando dell’Omega European Masters. Guido Migliozzi in top ten

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti giunti al termine del secondo round dell’Omega European Masters (montepremi 2,5 milioni di euro). L’evento nato nel lontano 1923 e conosciuto fino al 1992 con il nome di Swiss Open, vede al comando Matt Wallace. L’inglese piazza un superbo round da -8 bogey free issandosi ad uno score complessivo di -14 (126 colpi).

Wallace vanta ben 4 lunghezze di margine sul connazionale Alex Fitzpatrick, seguito ad un colpo di distacco dall’altro inglese Jordan Smith e dallo svedese Henrik Norlander. -8 e quinta posizione per il terzetto composto dallo spagnolo Alfredo Garcia-Herredia, dal tedesco Nicolai von Dellingshausen e dall’inglese Andrew Johnston. Golfisti britannici ancora sugli scudi con Eddie Pepperell ottavo a -7 in compagnia dell’australiano Jason Scrivener.

Sul percorso par 70 del Crans-sur-Sierre Golf Club di Crans Montana (Svizzera) chiudono la top ten al decimo posto con lo score di -6 gli scozzesi Richie Ramsey e Connor Syme, il giapponese Rikuya Hoshino, lo svizzero Cedric Gugler, il sudafricano Casey Jarvis, il danese Rasmus Hojgaard, lo svedese Alexander Bjork ed infine Guido Migliozzi. Il golfista veneto recupera ben 28 posizioni grazie al solido -4 odierno.

Promossi ai round decisivi anche Andrea Pavan ed Edoardo Molinari. Per entrambi punteggio di -4 e 25esima posizione provvisoria. 33° con -3 invece Francesco Laporta, mentre termina qui il torneo per Renato Paratore e Matteo Manassero. Quest’ultimo incappa in un venerdì da dimenticare, con un +3 che gli vale il taglio. Nulla da fare anche per Francesco Molinari, Filippo Celli e Lorenzo Scalise.