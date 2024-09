Golf: Filippo Celli comincia da quarto con McIlroy all’Irish Open. In testa Todd Clements

Si è chiuso da pochi minuti il primo giro per quanto riguarda l’Irish Open 2024. Il tradizionale torneo, quest’anno di ritorno al Royal County Down Golf Club dopo nove anni, vede come primo leader un buonissimo Todd Clements. Per l’inglese eagle alla buca 18 (valevole per lui oggi come nona buca) a fare la differenza, come anche i birdie alle 7 e alle 8 per trovare il -5 (66 colpi) del giovedì.

Al secondo posto, distanziati di un colpo, il finlandese Sami Välimäki e lo spagnolo Alejandro del Rey, ma dietro di loro la vera notizia arriva in casa Italia, con Filippo Celli che agguanta la quarta posizione a -3 con un bel giro da tre birdie. Con lui anche Rory McIlroy (il nordirlandese mette a segno sì sei birdie, ma sono i tre bogey che gli negano la leadership); il quintetto si completa con il sudafricano Thriston Lawrence e gli inglesi Marcus Armitage e Will Enfer.

Estremamente nutrito il novero dei noni a -2: ci sono Paul Waring, Daniel Brown, Oliver Wilson, Laurie Canter e Jordan Smith in quota Inghilterra. Con loro i sudafricani Erik van Rooyen e Brandon Stone, il danese Soren Kjeldsen (vincitore proprio da queste parti nel 2015), lo scozzese Ewen Ferguson e il francese Ugo Coussaud.

Considerata una difficoltà abbastanza visibile del percorso, è importante che si veda come 50 giocatori siano riusciti a rimanere sotto o pari con il par. In particolare, nel gruppo del 20° posto (molto folto) a -1 trova spazio Matteo Manassero, mentre Renato Paratore chiude da 33° in 71. Restano in corsa per superare il taglio Andrea Pavan e Francesco Laporta, entrambi a +2 con il 66° posto, mentre varie difficoltà in più le avrà Edoardo Molinari, 120° a +4, come ancor più ne avrà Lorenzo Scalise, 138° a +5. Era previsto al via Guido Migliozzi, ma il vicentino ha rinunciato all’ultimo a questa settimana in quanto influenzato.