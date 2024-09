Golf: a Napa parte l’autunno del PGA Tour. In scena il Procore Championship

L’abbiamo conosciuto negli ultimi anni come Fortinet Championship, e prima ancora come Safeway e Frys.com Open. Si tratta del Procore Championship, evento che apre la stagione autunnale, quella se vogliamo spesso riservata a chi cerca risultati di rilievo dopo la FedEx Cup, del PGA Tour. Si gareggia al Silverado Country Club di Napa, in California, un par 72 sito sostanzialmente dentro il Silverado Resort che l’ufficio del censimento degli USA considera entità autonoma, stimando che vi abitino un migliaio di persone.

C’è una stella dichiarata qui, ed è Sahith Theegala, che con una vittoria potrebbe salire al numero 9 del mondo. Particolare il fatto che, nonostante si possa definire l’Irish Open più qualificato rispetto al Procore Championship, sia questo a dare più punti per l’OWGR: una stortura nata con la riforma e che spesso ha oltremodo penalizzato il tour europeo. Più d’uno, ad ogni modo, è bendisposto a scommettere sullo stato di forma di Maverick McNealy, che ha raccolto vari risultati interessanti di recente tra cui il 7° posto al Canadian Open e il 3° al 3M Open.

Si è verificata nei giorni scorsi una storia che merita di essere raccontata. Per i tornei esiste una data deadline per registrarsi come partecipanti. In questo caso, il venerdì alle 17 ora locale. Mark Hubbard, che ha la carta piena per il PGA Tour per quest’anno e il prossimo, si è semplicemente dimenticato di porre in essere la registrazione, effettuandola 20 minuti dopo il dovuto. Niente da fare. Ma, invece di perdersi d’animo, si è rimboccato le maniche facendo l’unica cosa possibile: giocare la qualificazione del lunedì, passata con lo score di -7.

La copertura italiana, come di consueto, sarà offerta da Eurosport 2 e discovery+. In particolare, la piattaforma streaming avrà a disposizione per le prime due giornate il main feed dalle 16:00 a mezzanotte, mentre sarà sempre attorno proprio alla mezzanotte che si collegherà il canale tv.