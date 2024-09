Gianluigi Ugolini: “Sarebbe bello vincere la Youth America’s Cup… Concentrati sulla barca, non parliamo di punti”

Luna Rossa ha vinto le due regate di giornata valide per la Youth America’s Cup, la prima edizione della competizione velica riservata agli under 25. Il sodalizio italiano ha dominato le due prove di flotta andate in scena nelle acque di Barcellona e svetta in testa alla classifica generale dopo le prime quattro regate.

Gianluigi Ugolini, timoniere insieme a Marco Gradoni, ha analizzato la perstazione al termine della gara: “Stiamo navigando bene, ma ci concentriamo sulle prossime regate. Stiamo lavorando per fare del nostro meglio e siamo soddisfatti delle prestazioni, ma ci stiamo concentrando sui prossimi giorni e parliamo solo di migliorare le nostre capacità veliche”.

Il promettente velista ha proseguito: “Non abbiamo navigato molto in queste condizioni, quindi ci stiamo concentrando sulla gestione della barca e non stiamo parlando di punti al momento. Sicuramente sarebbe una cosa bellissima vincere la Youth America’s Cup, ma al momento non possiamo pensare così lontano: pensiamo solo a qualificarci per la semifinale”.