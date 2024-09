Filippo Volandri sostiene Sinner: “Sempre pronta una maglia in Coppa Davis. Sarà ancora più forte”

Filippo Volandri, capitano dell’Italia di Coppa Davis, ha voluto trasmettere tutto il proprio sostegno a Jannik Sinner: “Sono certo che questa vicenda si concluderà nel migliore dei modi e lo renderà ancora più forte di prima. Siamo al suo fianco e in Coppa Davis ci sarà sempre una maglia pronta per lui“. Il toscanno ha commentato in questo modo la decisione della WADA di appellarsi contro l’assoluzione di Jannik Sinner, risultato positivo al Clostebol, in due controlli antidoping lo scorso marzo.

Il messaggio di sostegno da parte di Filippo Volandri arriva insieme a quello di Angelo Binaghi, Presidente della Federtennis, che si è dichiarato certo che Jannik Sinner verrà dichiarato innocente dal CAS. Serviranno almeno tre mesi prima di arrivare a una sentenza, ma potranno rivelarsi necessari anche sei mesi prima che il Consiglio Arbitrale (composto da tre giudici: uno scelto dalla WADA, una selezionato dal CAS, uno nominato dal giocatore) si esprima in maniera definitiva sulla vicenda.

Jannik Sinner tornerà in campo lunedì 30 settembre per affrontare il ceco Jiri Lehecka nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Il fuoriclasse altoatesino è impegnato in un intenso finale di stagione, che a novembre proporrà le ATP Finals a Torino e le Finals di Coppa Davis, dove con l’Italia cercherà di conquistare la seconda Insalatiera consecutiva dopo l’apoteosi dello scorso anno a Malaga.