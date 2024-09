F1 su TV8 oggi, GP Azerbaijan 2024: programma gara, differita in chiaro

Il Gran Premio di Azerbaigian di Formula 1 si correrà nel primissimo pomeriggio di domenica 15 settembre. La diciassettesima delle ventiquattro gare del Mondiale 2024 scatterà alle ore 13.00 italiane. D’altronde siamo a Baku, dunque il fuso orario rispetto al nostro Paese è piuttosto marcato.

Si gareggerà nella capitale azera per l’ottava volta. Il circuito venne utilizzato nel 2016 con l’anacronistica etichetta di Gran Premio d’Europa (un po’ come collocare un fantomatico GP d’Asia a Istanbul, oppure il GP degli Stati Uniti a Porto Rico) prima di assumere la corretta denominazione dal 2017.

Nel 2023 la Red Bull conseguì una doppietta con Sergio Perez a imporsi davanti al compagno di squadra Max Verstappen grazie a una fortunosa safety car. Il gradino più basso del podio fu appannaggio della Ferrari di Charles Leclerc. Chi saranno i protagonisti del 2024 e come scoprirlo seguendo la gara in TV?

PROGRAMMA TV8 – GP AZERBAIGIAN 2024

Ore 16.00 – DIFFERITA su TV8 (125 Sky e 8 DT)

PALINSESTO GP AZERBAIGIAN F1 OGGI

(15 SETTEMBRE 2024)

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Azerbaigian.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Baku. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento azero potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Azerbaigian, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP AZERBAIGIAN 2024

Ore 13.00 – GARA su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

* Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto dovuti a differenti scelte editoriali dell’azienda.