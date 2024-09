F1, si annuncia un duello McLaren-Ferrari per la pole position a Marina Bay

Siamo pronti per vivere una delle giornate più elettrizzanti e intense dell’intero Mondiale di Formula Uno 2024. Oggi, infatti, andranno in scena le qualifiche del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento della stagione. Sul tracciato cittadino di Marina Bay, infatti, si andrà a comporre lo schieramento di partenza con una qualifica che regalerà emozioni a non finire.

La giornata sul tracciato di Marina Bay scatterà alle ore 11.30 italiane con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 15.00 con la Q1. Da quel momento in avanti saranno i cronometri a prendere il palcoscenico, con i piloti che dovranno dare il massimo, se non oltre, tra muretti e guard-rail.

Una qualifica tutta da vivere, come a Monte Carlo. Laddove primeggia solamente chi rischia al massimo. Lando Norris ha chiuso al comando il venerdì di Marina Bay con il tempo di 1:30.727 con 58 millesimi su Charles Leclerc e 629 su Carlos Sainz. Quarto Yuki Tsunoda a 741 millesimi, quinto Oscar Piastri a 747, mentre è sesto Daniel Ricciardo a 751. Settima posizione per George Russell a 761 millesimi, ottava per Sergio Perez a 871 davanti a Alexander Albon e Nico Hulkenberg. 11° Lewis Hamilton a quasi un secondo (+0.982) mentre è addirittura 15° Max Verstappen a 1.294.

La sensazione, quindi, è che sarà ancora un duello Ferrari-McLaren con Red Bull e Mercedes costrette a inseguire. Il team inglese, che dovrà rivedere la discussissima ala posteriore, si prepara per un sabato assolutamente da non sbagliare, con Lando Norris che vuole tenere a bada Oscar Piastri. In casa Ferrari, invece, Charles Leclerc vuole ancora una volta la pole position.