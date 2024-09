F1, Sergio Perez: “Un GP da incubo! Non ho potuto bere lungo tutto il corso della gara”

Gara anonima e poca voglia di sorridere per Sergio Perez. Il messicano, infatti, non è andato oltre la decima posizione ad un giro di distacco nel Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di cittadino di Marina Bay il portacolori del team Red Bull ha pagato a caro prezzo la pessima qualifica di ieri.

Lando Norris ha dominato la scena chiudendo con un vantaggio enorme di ben 20.9 secondi su Max Verstappen, quindi terzo Oscar Piastri a 41.8 che completa il podio. Quarta posizione per George Russell a 1:01, davanti a Charles Leclerc quinto a 1:02. Sesto Lewis Hamilton a 1:25, settimo Carlos Sainz a 1:36, quindi ottavo Fernando Alonso doppiato davanti a Nico Hulkenberg e Sergio Perez.

Al termine della gara odierna il nativo di Guadalajara ha raccontato le sue sensazioni in maniera decisamente sbrigativa, puntando l’attenzione su un problema non di poco conto nel caldo torrido di Marina Bay (31° gradi e 80% di umidità anche nella serata). “Non ho potuto bere per tutto il corso della gara – ammette “Checo” ai microfoni di Sky Sports UK – La gara in sé è stata difficile per i motivi che sappiamo, ma questa aspetto non ha fatto che amplificare le mie difficoltà. Come posso definire questa gara? Non vedo che incubo. Davvero un incubo”.