F1, Norris domina il GP di Singapore davanti a Verstappen e Piastri. Buona rimonta di Leclerc

Lando Norris completa l’opera e vince dalla pole position il Gran Premio di Singapore 2024, valevole come diciottesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren ha dominato in lungo e in largo sul circuito cittadino di Marina Bay, esprimendo un passo nettamente superiore rispetto al resto della concorrenza dopo aver trovato finalmente una partenza impeccabile dalla prima piazzola della griglia.

Terzo successo dell’anno e in carriera per Norris, che ha rifilato distacchi abissali agli avversari facendo il vuoto sin dal primo stint con gomme medie ma rischiando il patatrac in almeno un paio di occasioni (due contatti ravvicinati con il muro, senza però danneggiare eccessivamente la sua MCL38). Il 24enne di Bristol ha visto sfumare in extremis il punto bonus per il giro più veloce, strappato all’ultimo giro dalla Racing Bulls di Daniel Ricciardo con gomme soft nuove.

Secondo posto di platino in chiave iridata per Max Verstappen, che ha limitato i danni perdendo soli 7 punti da Lando e conservando la leadership della generale con un margine di 52 punti sull’inglese. L’olandese della Red Bull ha preceduto sul podio l’australiano della McLaren Oscar Piastri, autore di una bella gara in rimonta sulle Mercedes dopo una qualifica negativa.

Domenica tutto sommato positiva – considerando la debacle di ieri – per la Ferrari, che archivia una quinta piazza con Charles Leclerc ed un settimo posto con Carlos Sainz al termine di un GP tutto all’attacco con la strategia e con un ritmo abbastanza competitivo. Bilancio agrodolce per Mercedes, con George Russell 4° e Lewis Hamilton 6°, mentre chiudono la zona punti Fernando Alonso su Aston Martin, Nico Hulkenberg su Haas e Sergio Perez su Red Bull.