F1, Russell brucia Leclerc per 13 millesimi in FP3 a Baku. Estremo equilibrio verso le qualifiche

Va in archivio con la miglior prestazione assoluta di George Russell la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaigian 2024, valido come diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes è stato il più veloce nel time-attack con gomme soft, ma i distacchi sono minimi e l’equilibrio continua a regnare sovrano tra i top team in vista delle qualifiche sul circuito cittadino di Baku.

1’42″514 il tempo siglato quasi allo scadere del turno da Russell, che ha scavalcato in classifica di soli 13 millesimi la Ferrari di uno Charles Leclerc ancora in grande spolvero tra i muretti di una delle piste più impegnative e selettive del campionato. Buoni segnali dunque per la Rossa, che si candida ad un ruolo da protagonista verso le prove ufficiali e la gara di domani.

McLaren ha fatto un passo avanti rispetto a ieri, avvicinandosi a due decimi dalla vetta sul giro secco con il terzo posto di Lando Norris ed il quarto di Oscar Piastri rispettivamente a 223 e 225 millesimi dalla testa. Attenzione anche alla Red Bull, molto efficace nel settore centrale più guidato ma ancora distante dai competitor nel T3 (in cui conta di fatto solamente il motore e l’efficienza aerodinamica), con Max Verstappen 5° a 0.348 ed un redivivo Sergio Perez 7° a 0.510.

Sessione complicata per l’altra Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, che ha fatto fatica a completare un time-attack pulito per colpa del traffico e delle bandiere rosse (due, causate da Ocon e Bearman), inserendosi in extremis al sesto posto con un gap di 454 millesimi su gomme non più fresche. Top10 completata dalle Williams di Alex Albon e Franco Colapinto e dalla Mercedes di un opaco Lewis Hamilton.