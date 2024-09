F1, risultati e classifica FP3 GP Singapore 2024: Norris veloce a Marina Bay, Leclerc e Sainz non brillano

Andata in archivio la terza sessione di prove libere del GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay le squadre hanno lavorato in funzione delle qualifiche che saranno molto importanti per definire la griglia di partenza della gara di domani.

Parliamo di un tracciato dove superare è complicato, nonostante le modifiche apportare nell’ultimo settore della pista e l’aggiunta di una quarta zona DRS. Pertanto, avere una posizione avanzata nello schieramento è sicuramente determinante nella gestione del GP. Ferrari, da questo punto di vista, ha grandi aspettative sulla base di quanto Charles Leclerc aveva già dimostrato nel corso delle prove libere di ieri.

La Rossa si è presentata con una nuova ala anteriore per avere ancor maggior equilibrio sull’avantreno e permettere soprattutto a Charles di avere una macchina particolarmente puntata sull’anteriore per inserirla in curva nel più breve tempo possibile. In tutto questo, è ben nota la qualità di guida del monegasco su piste cittadine, dove è necessario sfiorare i muretti.

McLaren e Lando Norris sono gli altri osservati speciali di questo week end, nel quale Red Bull e Mercedes non hanno cominciato come ci si aspettava. In particolare ci si attende qualche sussulto dal campione del mondo in carica, Max Verstappen.

RISULTATI E CLASSIFICA FP3 GP SINGAPORE F1 2024

1 Lando Norris McLaren 1:29.646

2 George Russell Mercedes +0.479

3 Oscar PiastriMcLaren +0.785

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.894

5 Charles Leclerc Ferrari +0.913

6 Carlos Sainz Ferrari +1.161

7 Lewis Hamilton Mercedes +1.218

8 Alexander Albon Williams +1.303

9 Franco Colapinto Williams +1.343

10 Fernando Alonso Aston Martin +1.436

11 Yuki Tsunoda RB +1.468

12 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.541

13 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.619

14 Pierre Gasly Alpine +1.721

15 Sergio PerezRed Bull Racing +1.794

16 Esteban OconAlpine +1.913

17 Daniel Ricciardo RB +1.915

18 Lance Stroll Aston Martin +2.073

19 Valtteri Bottas Kick Sauber +2.452

20 Zhou Guanyu Kick Sauber +3.006