F1, Piastri batte Leclerc dopo un duello rovente a Baku. Incidente Sainz-Perez, 5° Verstappen

Per la quarta edizione consecutiva del Gran Premio di Azerbaigian, Charles Leclerc non riesce a trasformare la pole position in vittoria sul circuito cittadino di Baku dovendosi accontentare di un amaro secondo posto alle spalle di Oscar Piastri al termine di un duello meraviglioso. L’australiano della McLaren ha disputato una gara eccezionale, superando il monegasco all’inizio del secondo stint con gomme hard e resistendo poi per oltre 30 giri agli attacchi della Ferrari.

Secondo successo in carriera e nel 2024 per il giovane pilota aussie (dopo Budapest), che ha approfittato delle disavventure in qualifica del compagno di squadra Lando Norris (eliminato in Q1) per prendersi la scena e trascinare il team papaya al trionfo nel 17° round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Podio odierno completato da Leclerc e dalla Mercedes di George Russell, che ha ereditato in extremis la terza piazza dopo l’incidente tra Carlos Sainz e Sergio Perez.

Lo spagnolo della Rossa ed il messicano della Red Bull, ingaggiati in un duello rovente per il podio (subito alle spalle di Charles, in crisi di gomme nel finale), si sono agganciati in rettilineo finendo entrambi a muro e ritirandosi al penultimo giro favorendo così anche Lando Norris e Max Verstappen, scalati al quarto e quinto posto. Il britannico della McLaren, partito 15°, ha inscenato una buona rimonta firmando il giro più veloce e recuperando 3 punti (adesso si è avvicinato a -59) al rivale olandese in campionato.

Giornata positiva per Aston Martin (Fernando Alonso 6°) e Williams (7° Alex Albon e 8° l’ottimo rookie argentino Franco Colapinto), mentre Lewis Hamilton ha chiuso 9° con la Mercedes scattando dalla pit-lane. Completa la zona punti Oliver Bearman, 10° sulla Haas nel weekend in cui sostituisce lo squalificato Kevin Magnussen.

CLASSIFICA GP AZERBAIGIAN 2024 F1

1 Oscar Piastri (McLaren)

2 Charles Leclerc (Ferrari) + 10.910

3 George Russell (Mercedes) + 31.328

4 Lando Norris (McLaren) + 36.143

5 Max Verstappen (Red Bull) + 77.098

6 Fernando Alonso (Aston Martin) + 85.468

7 Alex Albon (Williams) + 87.396

8 Franco Colapinto (Williams) + 89.541

9 Lewis Hamilton (Mercedes) + 92.401

10 Oliver Bearman (Haas) + 93.127

11 Nico Hulkenberg (Haas) + 93.465

12 Pierre Gasly (Alpine) + 117.189

13 Daniel Ricciardo (Team RB) + 146.907

14 Guanyu Zhou (Kick Sauber) + 148.841

15 Esteban Ocon (Alpine) + 1 giro

16 Valtteri Bottas (Kick Sauber) + 1 giro

R Carlos Sainz (Ferrari) + 2 giri

R Sergio Perez (Red Bull) + 2 giri

R Lance Stroll (Aston Martin) + 6 giri

R Yuki Tsunoda (Team RB) + 37 giri