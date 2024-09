F1, Oscar Piastri: “Mi sono preso dei rischi. Domani posso vincere, ma la Ferrari sarà veloce”

Oscar Piastri ha chiuso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio di Azerbaigian. Il pilota della McLaren ha fatto segnare il tempo di 1’41”686, pagando 321 millesimi al poleman. Una prestazione che gli consentirà di partire dalla prima fila nella gara programmata alle ore 13.00 di domenica.

Non avere nessuna monoposto davanti a sé rappresenta comunque una facilitazione in vista dell’avvio, particolarmente periglioso su una pista come Baku, dove si arriva alla prima curva ad angolo retto dovendo effettuare una brutale frenata, dopo la quale seguono altre secche pieghe di 90°. Insomma, un contesto dove l’attacco di chi segue è possibile e, di conseguenza, i contatti sono più probabili che altrove.

Dunque, l’australiano avrà una buona casella d’avvio. Si vedrà se sarà in grado di sfruttarla a dovere. Di certo, indipendentemente da quanto bene si è fatto oggi “l’uscita dai blocchi” sarà cruciale. Domani è un altro giorno, come diceva Rossella O’Hara, ma nel frattempo ecco quanto dichiarato a caldo da Piastri ai microfoni subito dopo essere sceso dalla sua auto.

“Ho fatto meglio in Q3 perché mi sono preso più rischi, andando vicinissimo ai muretti. Mi sono detto di non avere molto da perdere, quindi ho cercato di sfruttare al massimo il tracciato. L’auto mi ha dato ottime risposte, sicuramente avevo sensazioni migliori sul finire delle qualifiche rispetto all’inizio. Devo dire di essere molto contento di come è andato il Q3 e sono soddisfatto del secondo tempo.

Se domani posso vincere? Guardando da dove parto direi di sì, però sarà dura. Ieri si è visto come se si segue un’altra auto, si fa parecchia fatica e la situazione si complica quando non si ha aria pulita. Vedremo come andrà, il nostro passo gara è buono, però di sicuro le Ferrari non saranno lente”.