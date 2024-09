F1, Oscar Piastri: “Adesso è il momento giusto per aiutare McLaren a vincere entrambi i campionati”

Tra Monza e Baku potrebbe essere arrivata la svolta in casa McLaren per quanto riguarda la gestione dei piloti nella stagione 2024. Il team papaya sembra infatti intenzionato a puntare forte su Lando Norris per cercare di vincere entrambi i campionati, quindi non solo quello riservato ai costruttori (in cui il sorpasso su Red Bull è ormai imminente e inevitabile), mettendo in secondo piano le ambizioni personali di Oscar Piastri.

“Abbiamo discusso molto negli ultimi giorni. Vedendola egoisticamente, da pilota gli ordini di squadra non sono divertenti, ma sono consapevole che c’è un quadro molto più ampio in questo momento. Corro per una squadra che mi ha offerto la grande opportunità di essere in Formula 1 e di vincere il mio primo Gran Premio a 18 mesi dal mio esordio, quindi non posso che essere molto grato“, dichiara l’australiano alla vigilia delle prove libere del GP d’Azerbaigian.

“E ripeto, c’è molto in ballo, stiamo cercando di vincere entrambi i campionati, il che per la squadra è una cosa incredibilmente grande. Se mi chiedete come la vedo, egoisticamente preferirei non ricevere alcun ordine, ma allo stesso tempo sono felice di poter dare un supporto a questo punto della stagione. Credo che prima di oggi sarebbe stato probabilmente eccessivo, ma ora è il momento giusto per provare ad aiutare la squadra a vincere entrambi i campionati“, aggiunge il campione F2 del 2021.