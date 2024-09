F1 oggi in tv, GP Italia 2024: orario gara, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 1° settembre, andrà in scena il GP d’Italia, sedicesimo round del Mondiale 2024 di F1. Nel Tempio della velocità assisteremo a una domenica di gara molto intensa e aperta a qualsiasi risultato. Gli spettatori dovranno prepararsi a un grande spettacolo sul circuito di Monza.

La Ferrari va a caccia del colpaccio, ma non sarà affatto semplice. Le Rosse partiranno dalla quarta e quinta piazzola, con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. È mancato qualcosa nel corso delle qualifiche e vedremo in che modo il degrado delle gomme inciderà.

La McLaren, in tutto questo, si è confermata la vettura da battere. Prima fila monopolizzata dalla scuderia di Woking: il britannico Lando Norris in pole-position e l’australiano Oscar Piastri in seconda posizione. Immediatamente alle loro spalle si è classificato George Russell con la Mercedes, mentre solo settimo Max Verstappen con la Red Bull, preceduto anche dall’altra W15 di Lewis Hamilton.

Il GP d’Italia, 16° round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la diretta della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa nel Tempio della velocità.

F1 OGGI IN TV GP ITALIA 2024

Domenica 1° settembre

Ore 15.00, F1, Gara (53 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8.

PROGRAMMA GP ITALIA 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la diretta della gara.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it coprirà in chiaro la diretta della gara.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 1° settembre

Ore 15.00, F1, Gara (53 giri) – Diretta tv in chiaro.