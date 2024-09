F1, Norris vs Verstappen… partenza al fulmicotone a Singapore! Cosa si inventerà la Ferrari per uscire dal fosso in cui è scivolata?

Alle ore 14.00 italiane odierne prenderà il via il Gran Premio di Singapore, diciottesimo atto dell’edizione 2024 di un Mondiale di Formula Uno che ha ormai preso una china inaspettata. La Red Bull, dominatrice incontrastata di inizio stagione, è sprofondata in una crisi tecnica che ne ha minato la competitività. Viceversa, la McLaren è cresciuta prepotentemente e la stessa Ferrari ha rialzato la testa dopo un’estate di sofferenza.

Max Verstappen comanda nella classifica piloti, ma il suo margine di 59 punti su Lando Norris, di 78 su Charles Leclerc e di 91 su Oscar Piastri non può certo essere considerato “di sicurezza”. La RB20 sta marcatamente pagando dazio sia alla MCL38 che alla SF-24 e l’olandese può ritenersi fortunato di aver contenuto i danni tra Zandvoort e Baku, beneficiando delle circostanze sfavorevoli che a turno hanno colpito gli avversari.

Viceversa, nel Mondiale costruttori, la McLaren ha compiuto il proverbiale “sorpasso” ai danni della RedBull, scavalcandola di 20 lunghezze. La Ferrari è terza a -51, ma in questo momento appare decisamente più competitiva del Drink Team. La Rossa è, pertanto, pienamente in corsa per il titolo riservato alle squadre. Certo, bisogna recuperare terreno, ma la distanza dalla struttura di Woking non è incolmabile.

Le qualifiche di ieri sono state fortemente condizionate dall’uscita di pista di Carlos Sainz, che dal canto suo sarà costretto a scattare da centro griglia (con tutti gli annessi e connessi del caso legati alla causa ferrarista nella sfida con la McLaren). Soprattutto, lo schianto dello spagnolo contro le barriere ha di fatto vanificato un time attack per tutti gli altri, costretti a trovare il tempo buono in un unico tentativo.

Alfine, in prima fila ci sono i contendenti per il titolo piloti, Norris e Verstappen, fianco a fianco in una delle partenze più “calde” del 2024. Il britannico è indubbiamente più in forma, ma la classe dell’olandese è sconfinata. Game on! Come dicono gli anglosassoni, anche per le Mercedes, in agguato in seconda fila.

Si è invece messa malissimo per la Scuderia di Maranello, oltre al suddetto “botto”, Charles Leclerc si è visto togliere il tempo e dovrà partire nono. Una gara tutta in salita per il Cavallino Rampante, proprio nel circuito dove nel 2023 toccò il punto più alto della sua stagione.