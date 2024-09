F1, fuoriprogramma a Singapore: iguane protagoniste nella FP3

Un fuoriprogramma nel corso della terza sessione di prove libere del GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay la FP3 è stata interrotta per via di un’invasione sul tracciato. Il riferimento è alle iguane in pista.

Non è una cosa così strana, considerando il luogo in cui tutto sta avvenendo, ma è certamente inconsueto che la bandiera rossa sia entrata in azione per questo motivo. Divertente lo scambio via radio tra Max Verstappen e il suo box sulla situazione. “C’è di nuovo una lucertola in pista, questa volta più piccola“, il messaggio iniziale. La risposta successiva: “Abbiamo capito, forse Godzilla ha avuto un figlio“.

Così Carlos Sainz (Ferrari): “Un’altra lucertola al turno nove”, mentre George Russell (Mercedes) ha avvisato: “Un’altra lucertola, ma questa volta diversa“. Il turno di prove è ripreso, ma di sicuro gli addetti alla pista dovranno prestare particolare attenzione, in vista delle qualifiche odierne.

