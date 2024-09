F1: Lewis Hamilton ed Esteban Ocon partiranno dalla pit lane a Baku

La mattina di Baku, con il GP dell’Azerbaigian che prenderà il via a tinte rosse vista la pole position di Charles Leclerc, si tinge di un’altra novità da parte di qualcuno che rosso sarà senza ancora esserlo. Lewis Hamilton partirà dalla pit lane. Ma non sarà l’unico: stessa situazione anche per Esteban Ocon.

Per i due piloti la ragione è praticamente identica: il cambiamento di diverse componenti della power unit, ma anche del motore. Una questione che rivoluziona in modo abbastanza consistente la griglia di partenza, dal momento che i due avevano superato il limite possibile di cambi.

I primi beneficiari sono Fernando Alonso e Franco Colapinto. La leggenda spagnola dell’Aston Martin e il (quasi) debuttante argentino della Williams si troveranno, infatti, affiancati in quarta fila, al settimo e all’ottavo posto. Anche Lando Norris fa un sorriso di minime dimensioni, dal momento che partirà sedicesimo.

Molto minori gli effetti provocati dai cambiamenti di Ocon, che già partiva dal 19° posto. Ci sarà così una nona fila formata da Bottas e Zhou, in Kick Sauber. Rimane invariato tutto quel che c’è nelle prime sei posizioni.