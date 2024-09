F1, Ferrari favorita nelle strade di Baku. Vincere per lanciare l’assalto al Mondiale costruttori

Alle ore 13.00 odierne scatterà il Gran Premio di Azerbaigian, diciassettesima delle ventiquattro tappe di un Mondiale di F1 che, a questo punto della stagione, è molto più incerto di quanto si potesse pensare in primavera. La supremazia della Red Bull è svanita e il Drink Team, per quanto ancora in testa al Mondiale costruttori, è ora braccato dalla McLaren. La Ferrari, reduce dal trionfo di Monza, fa da terza incomoda in questa contesa, essendo staccata di 39 punti dal Team di Milton Kenyes e di 32 da quello di Woking.

Nella classifica iridata piloti, Max Verstappen gode ancora di un vantaggio di 62 lunghezze su Lando Norris e di 86 su Charles Leclerc. L’olandese è però stato il primo a suonare il campanello d’allarme relativo alla propria posizione egemone. Alla luce della (non) competitività espressa dalla RB20 in Italia – autentica batosta successiva a una sconfitta meno brutale, ma comunque significativa, patita in Olanda – nulla è più scontato.

Ecco perché l’attesa attorno al Gran Premio d’Azerbaigian è elevatissima. Red Bull sarà in grado di uscire dal fosso in cui è finita e tornerà al vertice? McLaren, dopo aver abbattuto il ritardo accumulato dal Drink Team nei GP iniziali, compirà a Baku quel sorpasso nel Mondiale costruttori che sembra inevitabile? Ferrari, reduce da un’estate deludente, proseguirà sulla tendenza positiva manifestata a Zandvoort e Monza, continuando a coltivare il sogno di godere a fine stagione tra le due litiganti di cui sopra?

Ieri, le qualifiche hanno posto le Ferrari in posizione di forza. Charles Leclerc e Carlos Sainz scatteranno rispettivamente dalla prima e dalla terza casella, proponendosi come i favoriti per conquistare il successo. Soprattutto il monegasco, che ha dimostrato di avere un feeling eccellente con le strade di Baku. Dopo cinque pole position, arriverà questa benedetta prima vittoria?

Peraltro, il Cavallino Rampante può davvero risollevare le proprie sorti nell’ottica del Mondiale Costruttori, dove ha l’opportunità di diventare qualcosa più di un terzo incomodo tra Red Bull e McLaren. L’impressione è che il principale rivale delle Rosse possa essere Oscar Piastri, interpostosi alle due SF-24, mentre Sergio Perez e Max Verstappen – quarto e sesto in griglia – sono alle prese con una RB20 ancora scorbutica.

Infine, vedremo cosa si inventerà la McLaren con Lando Norris, clamorosamente eliminato nel Q1 a causa di una bandiera gialla che l’ha costretto ad abortire il suo ultimo time attack. Il britannico partirà dalle retrovie e dovrà giocoforza provare a sparigliare le carte per evitare di perdere punti preziosi nella rincorsa al titolo iridato.