F1, la Ferrari fa esplodere Monza: Leclerc trionfa con una strategia perfetta!

Charles Leclerc si inventa una delle gare migliori della carriera e, anche grazie alla coraggiosa strategia del muretto box Ferrari, sconfigge le McLaren vincendo il Gran Premio d’Italia 2024 e regalando alla Scuderia di Maranello un trionfo che mancava a Monza da cinque anni (nel 2019 fu sempre lui ad imporsi respingendo gli attacchi delle Mercedes).

Domenica trionfale nel Tempio della Velocità per la casa emiliana, che ha fatto esplodere le migliaia di tifosi del Cavallino presenti oggi all’Autodromo Nazionale ottenendo la terza affermazione della stagione (dopo Melbourne con Sainz e Monaco con Leclerc). Settima vittoria in F1 per il monegasco, che ha disputato una corsa praticamente perfetta spremendo tutto il potenziale attuale della SF-24 e dimostrando la sua grande crescita sul piano della gestione delle gomme.

Bilancio negativo per McLaren, nonostante un doppio podio (Oscar Piastri 2° davanti al pole-man Lando Norris) che lascia però l’amaro in bocca considerando il risultato della qualifica ed il lieve vantaggio prestazionale evidenziato anche oggi dalla MCL38. Ferrari ha giustamente provato un all-in per andare a caccia del bersaglio grosso, optando per una sola sosta e risparmiando dunque un pit-stop con entrambe le macchine rispetto ai rivali.

A posteriori questa si è rivelata la scelta vincente, con il team di Woking che ha buttato via una comoda doppietta rifugiandosi in una tattica fin troppo conservativa e concedendo alla Ferrari una chance. Leclerc è stato poi bravissimo a completare l’opera con uno stint eccezionale di 38 giri su gomme hard, resistendo al rientro di Piastri e Norris per una manciata di secondi. Quarta l’altra SF-24 di Carlos Sainz, che ha recitato un ruolo importante per la squadra rallentando la progressione delle McLaren e concedendo quindi un piccolo gap supplementare al teammate.

Giornata da dimenticare per Mercedes e Red Bull, con Lewis Hamilton 5° davanti a Max Verstappen (che limita i danni nel Mondiale perdendo solamente 8 punti dal suo primo inseguitore Norris), George Russell e Sergio Perez. Completano la zona punti Alex Albon su Williams e Kevin Magnussen su Haas.

CLASSIFICA GP ITALIA F1 2024

1 Charles Leclerc FerrariLeader 1

2 Oscar Piastri McLaren+2.664 2

3 Lando Norris McLaren+6.153 2

4 Carlos Sainz Ferrari+15.621 1

5 Lewis Hamilton Mercedes+22.820 2

6 Max Verstappen Red Bull Racing+37.932 2

7 George Russell Mercedes+39.715 2

8 Sergio Perez Red Bull Racing+54.148 2

9 Alexander Albon Williams+67.456 1

10 Kevin Magnussen Haas F1 Team+68.302 1

11 Fernando Alonso Aston Martin+68.495 2

12 Franco Colapinto Williams+81.308 1

13 Daniel Ricciardo RB+93.452 1

14 Esteban Ocon Alpine1L 1

15 Pierre Gasly Alpine1L 2

16 Valtteri Bottas Kick Sauber1L 1

17 Nico Hulkenberg Haas F1 Team1L 2

18 Guanyu Zhou Kick Sauber1L 1

19 Lance Stroll Aston Martin1L 3

20 Yuki Tsunoda RB– 1