F1, i promossi e bocciati del GP di Singapore 2024. Norris domina, Verstappen non perde, Ferrari che peccato

I PROMOSSI

LANDO NORRIS (McLaren): l’inglese finalmente ce l’ha fatta. Ha rotto il tabù del primo giro. Fino a Marina Bay, infatti, ogni volta che aveva centrato la pole position non aveva mai chiuso il primo giro al comando. Ieri ce l’ha fatta e ha dato il via ad una cavalcata senza rivali. Un dominio assoluto. Viaggiava a oltre un secondo al giro più veloce rispetto agli altri. Due errori che potevano costare a caro prezzo, ma 25 punti pesanti.

MAX VERSTAPPEN (Red Bull): perde ma non perde. L’olandese, secondo al traguardo alle spalle del suo rivale numero 1, fa il massimo. Oggettivamente. Mette in prima fila una RB20 in crisi e disputa una gara impeccabile. Ora sa che deve correre in difesa per mantenere i 52 punti di vantaggio. Lo sta facendo. Dopo due gare anonime, ieri è tornato Super Max.

NICO HULKENBERG (Haas): zitto zitto il tedesco continua a brillare. Non stiamo nemmeno a guardare il confronto diretto con Kevin Magnussen che è quasi imbarazzante. Conquista una posizione di partenza che lo può mettere nelle giuste condizioni per far bene in gara e lo fa. Con pieno merito, ampiamente nella top10.

I BOCCIATI

Ferrari: che peccato! La Q3 di sabato è sale sulle ferite di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Per quanto si è visto ieri in gara il pilota monegasco poteva comodamente chiudere al secondo posto, invece deve accontentarsi del quinto. Lo spagnolo, a sua volta, fa meno del possibile. Poteva essere un grande weekend…

SERGIO PEREZ (Red Bull): dopo un sussulto a Baku, torna nei ranghi. Pessimo in qualifica, pressoché anonimo in gara. La scuderia di Milton Keynes non lo sta appiedando solamente perchè lo vogliono ancora per il GP di casa in Messico, altrimenti…