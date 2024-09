F1, GP Azerbaijan 2024. Baku dà il via al “double header urbano”. Lotta aperta per il Mondiale costruttori

Dopo una settimana di pausa, la Formula Uno si appresta a vivere una sorta di double header cittadino, poiché nel giro di sette giorni si correrà per due volte in tracciati urbani, seppur a distanza di migliaia di chilometri l’uno dall’altro. Si comincia questo fine settimana a Baku, dove si disputerà il Gran Premio di Azerbaigian.

Siamo reduci dal trionfo ferrarista di Monza, un’affermazione conquistata grazie ad una strategia audace che ha saputo sfruttare al meglio i pregi della SF-24. Il successo di Charles Leclerc e il quarto posto di Carlos Sainz hanno rilanciato le ambizioni della Scuderia di Maranello nel Mondiale costruttori.

A conti fatti, la Ferrari può legittimamente coltivare la speranza di imporsi nella classifica riservata ai team. Il distacco da una Red Bull in piena crisi tecnica è di 39 punti, quello da una McLaren solida, ma sciupona, è di 31 lunghezze. Insomma, il Cavallino Rampante è lì.

L’uno-due cittadino Baku-Singapore, con tutte le sue insidie, è aperto ad ogni soluzione. Vedremo se anche il Mondiale piloti si riaprirà inaspettatamente. Ora come ora, Max Verstappen mantiene 62 punti di margine su Lando Norris e 86 su Charles Leclerc. Un vantaggio ampio, seppur non ancora decisivo.

La posizione dell’olandese ha però cominciato a traballare e se la RB20 dovesse continuare ad annaspare, potrebbero aprirsi scenari apparentemente impossibili solo poco meno di tre mesi orsono.

Paradossalmente, l’Azerbaigian può aiutare Super Max, soprattutto se la Red Bull non dovesse essere la monoposto da battere. In quel caso, chi insegue sul piano prestazionale ha tutto da guadagnare da una gara pazza come può esserlo quella sulle coste del Mar Caspio.