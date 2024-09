F1, George Russell: “Contento del podio, ma avremmo dovuto chiudere quinti per il nostro valore”

George Russell ha conquistato un insperato terzo posto al termine del Gran Premio di Azerbaigian 2024, valevole come diciassettesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. A Baku il pilota inglese della Mercedes ha approfittato dell’incidente al penultimo giro che ha messo fuori gioco Carlos Sainz e Sergio Perez (in lotta con Charles Leclerc per la seconda piazza) per tornare sul podio dopo un digiuno di cinque gare (a causa della squalifica in Belgio che lo ha privato della vittoria).

“Il momento più difficile per me oggi è stato guidare a tutto gas e trovarsi all’improvviso davanti un muro di fibre di carbonio al penultimo giro. È stato pazzesco perché stava succedendo qualcosa ma non sono riuscito a capire subito cosa, è stato uno shock per me. Poi è uscita la Virtual Safety Car ed ero contento che sia Carlos che Checo stessero bene“, le parole di Russell.

“È stata una gara molto lunga e strana e sono contento di essere sul podio. Sono partito malissimo. Perdevo molto terreno all’inizio, però sulle gomme dure eravamo tra i più veloci. È stato grandioso superare Max e poi c’è stato questo bonus che ci ha portato sul podio“, racconta il 26enne di King’s Lynn dopo i 51 giri di gara sul circuito cittadino azero.

“Oggi avremmo dovuto chiudere al quinto posto, quello era il risultato per il nostro valore. Dobbiamo ringraziare la qualifica di Lando ieri, se non avesse avuto quel problema sarebbe stato davanti anche lui a noi. Quindi non voglio lasciarmi trasportare troppo dall’entusiasmo per questo podio. C’è tantissimo lavoro da fare, spero che Singapore sia un weekend migliore“, conclude il portacolori della Mercedes.