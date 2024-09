F1, Frederic Vasseur: “Siamo delusi, pensavamo di fare come minimo prima fila…”

Frederic Vasseur non nasconde la propria delusione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Marina Bay, infatti, abbiamo assistito ad uno dei sabati più complicati per la scuderia di Maranello dell’intera annata.

Lando Norris ha messo a segno un 1:29.525 con 203 millesimi su Max Verstappen, mentre Lewis Hamilton è terzo 316 con 26 millesimi su George Russell. Quinto Oscar Piastri a 428 millesimi, sesto Nico Hulkenberg a 590, davanti a Fernando Alonso e Yuki Tsunoda, mentre non hanno tempi Charles Leclerc (cancellato) e Carlos Sainz (a muro a inizio Q3).

Al termine del sabato di Marina Bay, il team principal di Maranello ha raccontato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “L’incidente di Carlos? Diciamo che sta bene a livello fisico, meno a livello mentale perchè è molto deluso. Non è il risultato che sognava soprattutto dopo la pole position di un anno fa. Ad ogni modo sarà pronto per domani e cercherà una bella rimonta”.

Charles Leclerc si è lamentano del crollo delle temperature delle sue gomme. “Non sono sicuro che sia andata così. Devo parlarne con lui. Penso che abbia iniziato il suo giro con la temperatura giusta. Volevamo aspettare un po’ più tempo ai box per fare la pole position per cui si è perso un po’ di tempo. Dopodichè si è lanciato e ha spinto tornando alla giusta temperatura. L’errore in curva 2 è questione di centimetri ma gli è costato la cancellazione del tempo”.

A questo punto il mirino viene posizionato sulla gara di domani: “Siamo delusi perchè eravamo convinti di poter fare prima fila, come minimo. A questo punto sappiamo che non ci troviamo sulla pista più semplice per sorpassare. Avrei scelto di fare nono e decimo in altri tracciati. Ad ogni modo sappiamo di avere il passo e lo vogliamo mettere in gara. Dobbiamo mettere tutto insieme ed essere più aggressivi. Partenza con le soft? Vedremo stasera”.