F1, domani arriverà l’annuncio di Adrian Newey in Aston Martin

Domani, martedì 10 settembre, verrà collocata una delle tessere più importanti del puzzle in vista del Mondiale di Formula Uno 2025, ed oltre. Non stiamo parlando di un pilota, bensì del “genio” della tecnica della massima categoria del motorsport. Superfluo dire che stiamo tratteggiando la figura di Adrian Newey che si è accasato in Aston Martin.

L’annuncio del nero su bianco con l’ex direttore tecnico della Red Bull (che ha firmato un contratto, si legge, da 5 anni per 35.5 milioni di euro a stagione) sarà dato nel corso di una conferenza stampa alla ore 12.00 italiane (le ore 11.00 inglesi) come ha riportato Sky Sports UK annunciando l’evento. Quello che si diceva ormai da alcune settimane sarà confermato da Lawrence Stroll.

Adrian Newey, quindi, non sbarcherà a Maranello ma abbraccerà il nuovo progetto con Aston Martin, con Fernando Alonso che, a questo punto, potrebbe pensare di prolungare ulteriormente la sua avventura in Formula Uno, confidando nel genio del direttore tecnico nativo di Stratford-apon-Avon. L’addio della Ferrari all’ex Red Bull era già arrivato nelle scorse ore per mezzo di una intervista di Frederic Vasseur a L’Equipe.

“Newey? Ci sono state delle discussioni, sì, ma probabilmente le sue idee erano diverse da ciò che io avevo in mente per lui – ammette il team principal di Maranello – Forse un giorno troveremo un punto di intesa, ma, come ho detto, non è un singolo a cambiare il risultato di una squadra. Il gruppo è sempre più forte del singolo. Avevo un buon rapporto con Cardile e, a livello personale, lo rimpiango. Per quanto riguarda Serra, la sua forza è che parliamo di un uomo di esperienza che ha passato molto tempo ai massimi livelli“.