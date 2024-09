F1, Charles Leclerc: “La pole è venuta in maniera naturale. Domani sarà lunga, fondamentali le gomme”

Charles Leclerc festeggia dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Baku abbiamo assistito a qualifiche emozionanti e serrate, con colpi di scena a non finire. Lando Norris ha concluso il suo sabato già nel Q1, mentre il monegasco ha nuovamente stampato il miglior tempo sulla pista appoggiata sulle sponde del Mar Caspio.

La pole position, come detto, l’ha realizzata Charles Leclerc (la quarta consecutiva su questa pista) in 1:41.365 con 321 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, quindi terzo Carlos Sainz a 440 con Sergio Perez quarto a 448. Quinto George Russell a 509 millesimi davanti a un deluso Max Verstappen sesto a 658, subito davanti a Lewis Hamilton settimo a 924 con Alonso ottavo a 1.004. Solamente 17°, infine, Lando Norris già eliminato nel Q1.

Al termine della Q3, il pilota del team Ferrari ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Siamo su una delle mie piste preferite e quello aiuta. Non ho vissuto un weekend semplice. Ho avuto un incidente nella FP1 che mi è costato tempo prezioso in pista. Non ho perso fiducia perché sapevo che il passo c’era, ma sapevo che dovevo recuperare terreno e ritmo. Nella FP2, poi, ho perso un’altra mezz’ora per un pezzo che avevamo portato. Anche in quel caso non ero preoccupato, sapevo solo che dovevo recuperare il tempo perso”.

Le qualifiche hanno messo in mostra per l’ennesima volta un Leclerc perfetto: “Nella Q3 non c’erano segreti. Bisognava solo spingere al massimo e rimanere lontano dai muri. Nel secondo tentativo ho attaccato al massimo. Tutto è venuto naturale, la macchina mi ha dato ottime sensazioni”.

A questo punto il mirino è spostato sulla gara di domani (il via alle ore 13.00): “Io sono primo, Carlos è terzo. Probabilmente il miglior risultato che potevamo ottenere. La gara sarà molto lunga. Spesso qui siamo stati eccellenti in qualifica e meno in gara. In quest0 2024 solitamente facciamo il contrario, per cui confido di poter invertire la tendenza. La gestione delle gomme? Sarà fondamentale, come a Monza”.