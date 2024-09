F1, Carlos Sainz: “Vogliamo fare bene anche a Baku. Qui 4 pole? Quest’anno siamo più veloci in gara…”

Carlos Sainz vuole guardare al bicchiere mezzo pieno in vista del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Baku che alterna tratti lentissimi a lunghi rettilinei, siamo pronti per vivere una tappa che potrebbe andare a scombussolare nuovamente i piani in tavola, con una corsa al titolo che rimane ancora nelle mani di Max Verstappen, ma le McLaren spingono forte…

In casa Ferrari, invece, il sogno è ripartire dalla vittoria di Monza. Charles Leclerc ha centrato il gradino più alto del podio nella gara di gara, mentre lo spagnolo ha messo in scena una prova solida. La scuderia di Maranello vanta una statistica particolare sulla pista appoggiata sulle sponde del Mar Caspio, ovvero ben 4 pole position, anche se le vittorie non sono mai arrivate. Dato ancor più allarmante.

Carlos Sainz prova a guardare con ottimismo al weekend azero, partendo proprio da questo dato: “Abbiamo conquistato 4 pole position su questo tracciato e proveremo a fare 5. Charles è sempre molto performante al sabato, soprattutto su questa pista. Cercheremo di proseguire nel nostro trend, magari con un’altra vittoria o un podio. Vedremo se riusciremo a farcela. Di solito quest’anno siamo più veloci in gara rispetto alle qualifiche”.