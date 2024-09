F1, Charles Leclerc: “A Baku vogliamo essere protagonisti. Non saremo al livello delle McLaren, ma…”

Charles Leclerc si presenta carico e determinato nel giovedì del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Baku ci attende un fine settimana di capitale importanza per quanto riguarda la corsa al titolo, con l’ennesimo assalto delle McLaren a Max Verstappen.

In casa Ferrari, invece, il sogno è ripartire da dove si era concluso, ovvero da Monza. Dalla vittoria proprio del monegasco. Una vittoria che, nelle idee del pilota classe 1997 non deve rimanere un evento a sé, magari sfruttando la pista appoggiata sulle sponde del Mar Caspio, una delle sue preferite.

Nel corso della conferenza stampa odierna, Charles Leclerc ha raccontato le sue sensazioni: “Il mio lavoro è resettare tutto in vista di un weekend come questo, dalla vittoria di Monza a questo weekend voglio sentire ancora quello slancio. Cerco di non pensare troppo al passato, mi preparo solo per il weekend”.

Pensando proprio alla pista di Baku: “Di solito siamo stati sempre competitivi il sabato, ma la domenica abbiamo sempre faticato a livello di consumo delle gomme. Un aspetto che, invece, in questo 2024 è stato uno dei punti a nostro favore. Ad ogni modo non penso che potremo essere al livello delle McLaren, ma un po’ più vicini del solito”.