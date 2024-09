F1, ancora guai per Carlos Sainz. Il ferrarista riceve una pesante sanzione. La motivazione

Un sabato veramente infernale per Carlos Sainz. Non solo il ferrarista si è infatti reso protagonista di un bruttissimo incidente durante le battute iniziali della Q3 del GP di Singapore, diciottesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1, ma anche appena ricevuto una multa dalla FIA per aver commesso una infrazione proprio nelle battute successive al botto.

Come sappiamo l’iberico, proprio nel momento in cui stava per cominciare il suo giro lanciato, ha perso il controllo della sua monoposto, andando a sbattere violentemente contro il muro riportando non pochi danni alla sua auto. L’impatto ha provocato una bandiera rossa, impedendo a Norris di completare il proprio lancio e cancellando anche quello di Verstappen, chiuso in regime di doppia bandiera gialla.

Ma non è finita qui. Sainz infatti dopo aver impattato ha fatto rientro ai box ai piedi, attraversando così la pista senza l’autorizzazione dei Commissari della FIA. Una sciocchezza costata cara. In virtù di quanto successo infatti Sainz ha ricevuto una multa di ben 25.000 euro, di cui 12.000 con la condizionale.

Il pilota si è giustificato con gli organi competenti affermando di ritenere in quel momento la pista sicura, in quanto attraversata dopo l’entrata in pit-lane e soprattutto sotto bandiera rossa. Secondo i commissari però la presenza di cinque vetture in circolazione hanno definito l’azione come “potenzialmente molto pericolosa”, fattore che ha fatto scattare la sanzione.