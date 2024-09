Dove vedere in tv Wolfsburg-Fiorentina, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Domani, mercoledì 25 settembre (ore 18.30), la Fiorentina affronterà il Wolfsburg nel ritorno del playoff di Champions League di calcio femminile. La sfida metterà in palio un posto per la fase a gironi della massima competizione continentale per club. Si parla di 12 confronti che andranno a definire il roster delle formazioni che si uniranno a Barcellona, Lione, Bayern Monaco e Chelsea.

Una partita che purtroppo per la Viola è compromessa in partenza per quanto accaduto all’andata. Una bruttissima prestazione al Viola Park per le ragazza di De La Fuente, sconfitte dalla compagine tedesca con il punteggio di 7-0. Un match nel quale è si notato uno strapotere fisico e tecnico quasi imbarazzante della squadra teutonica, che ha messo in ghiaccio la qualificazione.

La Fiorentina, dunque, affronterà la trasferta in Germania per provare a lasciare un segno diverso in questa esperienza europea, confortata dai buoni risultati in campionato. Una maniera per chiudere il cammino in questa competizione nel migliore dei modi, nella consapevolezza che il pass per la fase a gironi è ormai sfumato.

La sfida tra Wolfsburg e Fiorentina, valida per il ritorno del secondo turno di qualificazione della Champions League di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile anche sul canale Youtube della squadra tedesca.

WOLFSBURG-FIORENTINA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Mercoledì 25 settembre

Ore 18.30 Wolfsburg vs Fiorentina all’AOK Stadion – Diretta streaming su DAZN e sul canale Youtube della squadra tedesca.

PROGRAMMA WOLFSBURG-FIORENTINA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati; canale Youtube della squadra tedesca, gratis.

Diretta testuale: OA Sport