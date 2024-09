Dove vedere in tv Servette-Roma, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Domani, giovedì 26 settembre (ore 19.00), la Roma affronterà il Servette nel ritorno del secondo turno di qualificazione di Champions League di calcio femminile. Sul rettangolo verde del Stade de Genève a Ginevra, la compagine giallorossa vorrà difendere il 3-1 del match d’andata per garantirsi il pass alla fase a gironi della massima competizione per club continentale.

Non è stato un inizio di stagione semplice per le ragazze di Alessandro Spugna, che nelle prime due giornate di campionato hanno ottenuto due pareggi, ovvero nel derby contro la Lazio e nella sfida contro il Sassuolo. Campionesse d’Italia che non sono state così concrete, specialmente nel confronto con le nero-verdi e dovranno invertire la tendenza in vista di quest’incontro.

Tuttavia nella sfida del Tre Fontane, grazie a una doppietta fondamentale della canadese Evelyne Viens, le capitoline si sono anche un po’ sbloccate psicologicamente nell’ultimo di Serie A hanno trovato i tre punti sul campo del Como (1-3), dove sempre Viens ha fatto valere le sue grandi doti da centravanti, ispirata da una sempre lucida Manuela Giugliano.

La partita tra Servette e Roma, valida per il ritorno del secondo turno di qualificazione della Champions League di calcio femminile, andrà in scena domani dalle 19.00 e sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sul canale Youtube della Roma. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SERVETTE-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Giovedì 26 settembre

Ore 19.00 Servette vs Roma allo Stade de Genève a Ginevra – Diretta streaming su DAZN e sul canale Youtube della Roma.

PROGRAMMA SERVETTE-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

