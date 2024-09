Dove vedere in tv Luna Rossa-Ineos, Louis Vuitton Cup 2024: orari, date delle 13 regate, streaming

Da giovedì 26 settembre a lunedì 7 ottobre Luna Rossa ed INEOS Britannia si contenderanno la Louis Vuitton Cup 2024 di vela: a Barcellona, in Spagna, nelle semifinali gli italiani hanno sconfitto gli statunitensi di American Magic per 5-3, mentre i britannici hanno eliminato gli svizzeri di Alinghi per 5-2.

Nell’ultimo atto della competizione si regaterà al meglio delle 13 prove: vincerà la Louis Vuitton Cup 2024 di vela l’imbarcazione che vincerà 7 confronti diretti. L’equipaggio che la spunterà, soprattutto, guadagnerà così il diritto di affrontare i detentori dell’America’s Cup, ovvero Emirates Team New Zealand.

La diretta tv della finale di Louis Vuitton Cup 2024 di vela è in programma su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup ed Italia 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity ed il canale YouTube America’s Cup, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO FINALE LOUIS VUITTON CUP 2024 DI VELA

Luna Rossa – Ineos Britannia (al meglio delle 13 regate)

Giovedì 26 settembre, dalle ore 14.00: regata 1, a seguire regata 2

Venerdì 27 settembre: giorno di riserva

Sabato 28 settembre, dalle ore 14.00: regata 3, a seguire regata 4

Domenica 29 settembre, dalle ore 14.00: regata 5, a seguire regata 6

Lunedì 30 settembre: giorno di riserva

Martedì 1° ottobre, dalle ore 14.00: regata 7, a seguire eventuale regata 8

Mercoledì 2 ottobre, dalle ore 14.00: eventuale regata 9, a seguire eventuale regata 10

Giovedì 3 ottobre: giorno di riserva

Venerdì 4 ottobre, dalle ore 14.00: eventuale regata 11, a seguire eventuale regata 12

Sabato 5 ottobre, dalle ore 14.00: eventuale regata 13

Domenica 6 ottobre: giorno di riserva

Lunedì 7 ottobre: giorno di riserva

PROGRAMMA FINALE LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, YouTube America’s Cup.

Diretta Live testuale: OA Sport.