Dove vedere in tv le finali di Diamond League a Bruxelles: programma, orari, italiani in gara

Tra venerdì 13 e sabato 14 settembre lo Stadio Re Baldovino di Bruxelles ospiterà le Finali della Diamond League 2024, ultimo atto della stagione internazionale per l’atletica. Nella capitale belga verranno incoronati i 32 vincitori del ‘Diamantone’, il simbolo del massimo circuito mondiale, azzerando i punti accumulati nelle precedenti tappe di qualificazione.

L’Italia sarà rappresentata da otto atleti: Gianmarco Tamberi punta al terzo sigillo della carriera nel salto in alto dopo essersi imposto nelle Finali di Zurigo del 2021 e 2022, Mattia Furlani si gioca il podio nel lungo dopo il bronzo olimpico di Parigi, Leonardo Fabbri sfida il fenomeno americano Ryan Crouser nel getto del peso, il campione europeo Lorenzo Simonelli vuole essere protagonista sui 110 ostacoli, Larissa Iapichino torna in gara nel lungo per la prima volta dal quarto posto dei Giochi, mentre saranno impegnate anche Dariya Derkach nel triplo, Roberta Bruni nell’asta e Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming delle Finali di Diamond League a Bruxelles. Il meeting belga verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport (sabato 14 settembre dalle ore 20.00), Sky Sport Uno (venerdì 13 dalle ore 20.00) e Sky Sport Arena (sabato 14 dalle ore 20.00); in diretta streaming su RaiPlay Sport 1 (venerdì 13), Rai Play (sabato 14), Sky Go e Now TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALI DIAMOND LEAGUE BRUXELLES

Venerdì 13 settembre

19.11 Lancio del disco (femminile)

19.17 Salto in lungo (maschile)

19.43 Getto del peso (femminile)

19.45 Salto con l’asta (maschile)

20.04 400 metri (femminile)

20.17 100 metri (maschile)

20.28 110 ostacoli (maschile)

20.29 Salto in alto (femminile)

20.35 Lancio del disco (maschile)

20.37 5000 metri (maschile)

20.52 Salto triplo (femminile)

21.01 100 metri (femminile)

21.09 3000 siepi (maschile)

21.29 1500 metri (maschile)

21.40 800 metri (femminile)

21.52 400 metri (maschile)

Sabato 14 settembre

18.52 Tiro del giavellotto (femminile)

19.28 Salto triplo (maschile)

19.32 Getto del peso (maschile)

19.51 Salto con l’asta (femminile)

20.04 400 ostacoli (maschile)

20.17 200 metri (femminile)

20.20 Salto in alto (maschile)

20.22 Tiro del giavellotto (maschile)

20.27 3000 siepi (femminile)

20.46 100 ostacoli (femminile)

20.52 Salto in lungo (femminile)

20.54 1500 metri (femminile)

21.07 200 metri (maschile)

21.18 5000 metri (femminile)

21.40 800 metri (maschile)

21.52 400 ostacoli (femminile)

PROGRAMMA FINALI DIAMOND LEAGUE: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle 20.00 di sabato 14 settembre; Sky Sport Uno, dalle 20.00 di venerdì 13 settembre; Sky Sport Arena, dalle 20.00 di sabato 14 settembre.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (dalle 20.00 di venerdì 13 settembre) e Rai Play (dalle 20.00 di sabato 14 settembre); Sky Go e NOW (dalle 20.00).

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA FINALI DIAMOND LEAGUE

Salto in lungo (maschile): Mattia Furlani.

110 ostacoli (maschile): Lorenzo Simonelli.

Salto triplo (femminile): Dariya Derkach.

Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri.

Salto con l’asta (femminile): Roberta Bruni.

Salto in alto (maschile): Gianmarco Tamberi.

Salto in lungo (femminile): Larissa Iapichino.

400 ostacoli (femminile): Ayomide Folorunso.