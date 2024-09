Dove può arrivare Lorenzo Musetti nel ranking ATP: le previsioni turno per turno a Pechino

Lorenzo Musetti ha superato il primo turno nel tabellone principale dell’ATP 500 di Pechino: nel ranking mondiale l’azzurro ha scartato i 45 punti ottenuti lo scorso anno, mentre confermando gli ottavi di finale del 2023 ne ha incamerati 50 con la vittoria odierna, grazie al nuovo sistema di attribuzione dei punti ATP entrato in vigore ad inizio stagione.

Rispetto al ranking rilasciato martedì 24, nel quale era 18° a quota 2420, al momento Musetti ha dunque guadagnato 5 punti netti ed una posizione, salendo a quota 2425, al 17° posto, scavalcando lo statunitense Sebastian Korda.

Con un eventuale approdo ai quarti Musetti salirebbe a quota 2475, restando però al 17° posto, mentre per continuare a guadagnare posizioni dovrebbe andare ancora più avanti nel torneo: in caso di semifinale andrebbe a 2575 punti, al 16° posto, mentre in caso di finale salirebbe a 2705, al 15° posto, infine in caso di successo nel torneo si porterebbe a quota 2875, al 14° posto.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI 2 OTTOBRE

Ranking martedì 24 settembre: 2420 punti, 18° posto.

Punti da scartare mercoledì 2 ottobre: 45 (Pechino 2023).

Punti da incamerare mercoledì 2 ottobre: quelli di Pechino 2024 (al momento 50).

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 2425 punti, 17° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 2475 punti, 17° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2575 punti, 16° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2705 punti, 15° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 2875 punti, 14° posto virtuale.