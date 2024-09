ATP Pechino, Musetti lascia un set a Bergs, ma approda al 2° turno

Il primo turno dei China Open 2024 di tennis sorride a Lorenzo Musetti, numero 6 del seeding, che supera il qualificato belga Zizou Bergs con lo score di 7-5 4-6 6-3 in due ore e dieci minuti di gioco, ed agli ottavi di finale se la vedrà con il padrone di casa cinese Yunchaokete Bu, che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale.

Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, tanto che nei primi undici game sono appena otto i punti vinti in risposta, con un solo gioco nel quale il tennista in battuta concede più di un punto all’avversario, ovvero il decimo, nel quale Bergs recupera dal 15-30. Nel dodicesimo game, però, il belga va ancora sotto, questa volta per 15-40, ed il secondo set point è buono per Musetti per chiudere i conti sul 7-5 in tre quarti d’ora.

Nella seconda partita l’azzurro manca tre break point nel secondo game, poi è Bergs ad averne due nel settimo gioco sul 15-40, e la seconda occasione è buona per il belga per strappare la battuta a Musetti e portarsi sul 4-3. Bergs tiene la battuta a trenta nell’ottavo game ed allunga sul 5-3, infine nel decimo gioco si procura tre set point ed alla seconda opportunità riequilibra il confronto vincendo il parziale per 6-4 in 40′ di gioco.

Nella frazione decisiva Musetti in apertura annulla due palle break ai vantaggi, poi nel secondo gioco opera lo strappo a trenta e scappa via, portandosi a seguire sul 3-0 non pesante. L’azzurro conferma il break dapprima ai vantaggi nel quinto game e poi a zero nel settimo, ed infine porta a casa il successo ai vantaggi del nono game, vincendo al secondo match point, per 6-3 in 45′.

Le statistiche premiano Musetti, che vince 93 punti contro gli 81 del belga. L’azzurro mette a segno meno vincenti, 17 a 26, ma contiene il numero dei gratuiti, 31 a 57. Il numero 6 del seeding fa la differenza con la seconda di servizio, con la quale ottiene il 71% dei punti contro il 49% di Bergs.