Coppa Davis, possibile un nuovo cambio di format: si pensa agli ottavi di finale

La Coppa Davis a settembre è diventata ormai quasi un’abitudine. La formula dei quattro gironi da quattro Nazionali a giocarsi l’accesso al tabellone ad eliminazione diretta che si terrà a fine novembre è piano piano entrata nell’immaginario collettivo del nostro tennis, ma le cose potrebbero cambiare. Anche molto presto.

Non è un caso che in molti auspicano un ritorno al passato. La settimana di Davis a metà settembre si va ad inserire in un calendario già abbastanza pieno, tanto che ci fu una rottura tra ITF e Kosmos ad inizio 2023. Ora però si pensa ad un cambiamento già per il 2025, secondo quanto riferisce L’Equipe.

Difatti si sta pensando ad un piccolo ma sostanziale ritorno al passato: invece della fase a gironi, inserire una ulteriore fase ad eliminazione, degli ottavi di finale da svolgersi in maniera classica, sulla base di cinque partite: quattro di singolare ed una di doppio, spalmate su due giorni di match con la formula casa-trasferta.

Il tutto potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni: martedì ci sarà infatti il consiglio direttivo dell’ITF e si potrebbe discutere proprio di questa situazione. Che, se si evolvesse in maniera positiva, potrebbe anche convincere qualche giocatore di rango ad essere più partecipe già nella fase di settembre: non è un caso che i due finalisti degli US Open, Jannik Sinner e Taylor Fritz, abbiano preferito tirare il fiato dopo settimane di tensione e di partite.